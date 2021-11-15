Пентагон стверджує, що Росія й надалі зганяє свої війська до України
15 листопада 2021 , 23:16Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Пентагону
У Міністерстві оборони США продовжують заявляти, що Росія переміщує свої війська поблизу українського кордону. Вашингтон висловив стурбованість щодо цього.
Ситуацію на східних кордонах України під час брифінгу 15 листопада прокоментував прессекретар оборонного відомства США Джон Кірбі.
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Пентагон стурбований через війська Росії біля кордонів України
Ми продовжуємо бачити незвичайну військову активність і концентрацію сил у Росії, на кордоні з Україною,
– заявив Кірбі.
Він додав, що Сполучені Штати стурбовані через дії Москви. Речник Міноборони також поскаржився на відсутність прозорості з російської сторони у питанні концентрації військ на кордоні.
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