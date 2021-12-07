У Пентагоні вважають, що повномасштабної війни Росії та України все ще можна уникнути

У США все ще вірять, що загострення ситуації на кордоні України та Росії можна уникнути. Для цього потрібно залучити дипломатію.

Таку думку озвучив голова Пентагону Ллойд Остін. Він провів нараду з військовим командуванням щодо загострення ситуації на російсько-українському кордоні.

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За словами речника Пентагону Джона Кірбі, наразі подробиці зустрічі голови Міноборони він не має можливості розкрити. Водночас Остін був добре проінформований про ситуацію на кордоні Росії та України.

Хочу нагадати коментарі міністра оборони, зроблені ним минулими вихідними, коли він заявив, що вірить у дипломатичне рішення (щодо ситуації навколо Росії та України – 24 канал),

– відзначив Кірбі.

Раніше голова Міноборони Олексій Резніков назвав фактори, які можуть знизити ймовірність вторгнення Росії в Україну. Серед них - відсутність паніки в українському суспільстві та підтримка міжнародних партнерів не тільки на словах, а й на ділі.

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Українська розвідка заявила, що Росія справді може готуватись до широкомасштабного нападу на Україну. Це нібито може статись у січні 2022 року. Також зазначали, що війська агресора оточили Україні, буцімто намагаючись взяти її "в кільце". Американські ЗМІ теж пишуть, що Росія може атакувати з трьох сторін.

На тлі таких заяв у США заявили про стурбованість. Розглядають новий пакет антиросійських санкції, який передбачає відключення Росії від системи SWIFT.