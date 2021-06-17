"Три білборди у Женеві": перед приїздом Путіна у місті з'явилися щити з питаннями про Навального

17 червня 2021 , 07:36

Джерело:

твітер Леоніда Волкова

У Женеві перед приїздом Путіна з'явилися рекламні щити із питаннями до Володимира Путіна. Вони стосувалися отруєння Олексія Навального.

Фото і відео щитів у своїх соцмережах розмістив соратник Олексія Навального, керівник його регіональних штабів Леонід Волков. Написи з'явилися напередодні приїзду у Женеву Володимира Путіна.

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"Три білборди у Женеві"

Червоні рекламні щити із банерами з'явилися на одній із вулиць швейцарської Женеви, куди приїхав Путін. У Навального не зазначають, на якій саме і чи там проїжджав Володимир Путін.

Білборди мали такі написи і йшли один за одним:

  • "Навального отруїли "новачком"
  • "І досі нікого розслідування"
  • "Як же так, президенте Путіне?" 

Навпроти щитів на стіні намалювали чорно-біле графіті із Навальним.


Графіті з Навальним у Женеві / Скриншот з відео

Зазначимо, що ці три рекламні щити мають алюзію на фільм "Три білборди за межами Еббінга, Міссурі". 

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Автор: Вероніка Климська