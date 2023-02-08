Може бути все за аналогією танків, – Мусієнко сказав, чи надасть Британія Україні авіацію
Ймовірно, що процес постачання Україні авіації для боротьби із ворогом почнеться неочікувано. Мовиться про вірогідність отримання Повітряними силами літаків типу F.
Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, саме про цю угоду йшлося під час візиту президента Володимира Зеленського до Великої Британії.
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Які настрої у Великої Британії
Олександр Мусієнко повідомив, що стосовно цього питання британський уряд дасть позитивну відповідь.
Логіка подій і хід цих подій вказують на те, що зрештою і далекобійні артилерійські системи, і далекобійні ракети такі, як ATACMS, аналоги їхні або аналоги GLSDB будуть вже передані Україні,
– наголосив він.
На його думку, розмови щодо передачі Україні авіації не можуть бути безпідставними.
"Якщо прем’єр-міністр такої країни, як Великобританія, дає доручення своєму міністру оборони, то це вже питання не на рівні чуток, експертних обговорень чи обговорень в ЗМІ", – зосередив увагу він.
Мусієнко пояснив, що також наразі вирішується питання про розширення навчальної місії Британії для українських військ. Зокрема, українські льотчики зможуть отримати навички, необхідні для користування авіацією.
Я думаю, що може бути все за аналогією з танками. Тобто Британія ухвалила рішення про надання Challenger 2 і після цього ми побачили, що були ухвалені рішення іншими країнами,
– зосередив увагу керівник Центру військово-правових досліджень.
За його словами, ініціативу підтримали США, Німеччина і, можливо, долучиться до передачі техніки Франція.
Олександр Мусієнко розповів, як розгортатимуться події із передачею британської техніки: дивіться відео
На що може розраховувати Україна
Олександр Мусієнко розказав, що, ймовірно, у Британії обговорюють передачу багатофункціональних літаків серії типу F.
Очевидно, що мовиться у першу чергу про F-16 або F-15,
– наголосив він.
На його думку, Британія має два типи ракет. Зокрема, далекобійні на відстань до 300 кілометрів. Вони є аналогами американських систем ATACMS. Також на озброєнні країни є і ракети із дальністю до 600 кілометрів.
"Але я думаю, що мовиться про відстані від 100 до 300 кілометрів. Це те, що готова буде передати Британія", – пояснив Мусієнко.
За його словами, таке озброєння треба Україні, щоб знищувати тил противника, не давати розгортатися військам, позбавляти окупантів можливості забезпечувати боєприпасами, снарядами й необхідною технікою безпосередньо свої передові позиції.
Потрібно ускладнювати логістику противнику, робити її неможливою. Це важливий елемент для стримування атак, які все активніше розпочинає наш ворог,
– прокоментував він.
Мусієнко додав, що шолом, переданий від українських захисників неба, підтвердження однієї із цілей Володимира Зеленського до Британії – домовленість саме про передачу авіацію в Україну.
Літаки для України від Великої Британії: основне
- Про бойові літаки Володимир Зеленський попросив під час свого виступу перед парламентом Великої Британії. Він підкреслив, що нашому війську надзвичайно необхідні літаки, щоб протистояти Росії.
- Після цього Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса дослідити, які літаки Велика Британія потенційно може надати Україні.
- Однак попри таку оперативну реакцію речник прем'єр-міністра підкреслив, що це буде "довгостроковим рішенням", а не короткостроковою допомогою, яка зараз найбільше потрібна Україні у боротьбі проти Росії.