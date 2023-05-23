Ви відчуєте, – Міноборони Данії про те, коли українські пілоти зможуть керувати F-16

Українські пілоти вже найближчим часом почнуть навчання на винищувачах четвертого покоління F-16. Проте результати можуть бути не такими швидкими, як того очікують.

Про це заявив журналістам міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен. Як передає кореспондентка 24 Каналу із Брюсселю, тренування українських пілотів можуть розпочатися в липні цього року.

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За словами міністра оборони Данії, до кінця червня коаліція з постачання F-16 офіційно розпочне діяльність з тренування українських пілотів. Проте, результати не будуть такими швидкими, як того можуть очікувати.

Тоді на початку 2024 року ви відчуєте, що є українські пілоти, які можуть літати на F-16 також в Україні,

– заявив міністр.

У цілому, Поульсен позитивно оцінює створення коаліції винищувачів F-16. Він зазначив, що зараз все більше країн починають доєднуватися до групи, яка хоче проводити навчальну роботу пілотів.

"Це позитивно, тому що кілька днів тому були Нідерланди, Бельгія, Великобританія та Данія, а зараз виступили ще дві країни", – підкреслив очільник міноборони Данії, вказавши на Польщу та Португалію.

Окрім того, на думку Поульсена, коаліція й надалі буде розширюватись. Він вже розмовляв із колегами з інших країн, які також розглядають можливість постачання винищувачів Україні.

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