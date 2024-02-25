На Дніпро спрямували ракети, а потім "Шахеди": у місті чули повторні вибухи

У передмісті Дніпра було чути вибухи. Раніше Повітряні Сили попередили про небезпеку.

Про вибухи у місті повідомляє журналіст 24 Каналу. Повітряна тривога у місті триває – закликаємо не ігнорувати загрозу та перейти у безпечне місце.

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Вибухи у Дніпрі

Ввечері 25 лютого у Дніпрі знову чули декілька вибухів. Одразу за першим у місті пролунав і другий. У місті оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою застосування ракетного озброєння, а також "Шахедів".

Зазначимо, що Повітряні сили у своєму телеграм-каналі об 21:17 зазначили, що росіяни запустили ракету в напрямку Павлограда або Дніпра. Вже за три хвилини стало відомо про наближення другої ракети.

Ракети (імовірно Х-59) на Дніпро,

– написали Повітряні сили.

Тривогу у регіоні оголосили об 20:30 – у ЗСУ попередили, що існує загроза балістики, а також можливі атаки ударних дронів, які окупанти запустили водночас. Об 21:35 стало відомо, що БпЛА типу "Шахед" помітили у передмісті Дніпра.

Близько 21:47 у Дніпрі пролунав вже третій за вечір вибух – Повітряні Сили закликали перебувати в укриттях. Згодом мер міста Борис Філатов повідомив про наслідки атаки.

Після обстрілів є руйнування у приватному секторі: дахи, фасади, вікна. Попередньо двоє поранених. Зберігаємо спокій та очікуємо повну інформацію від ВЦА,

– написав мер.

Вибухи в Україні