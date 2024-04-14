Ворог вдарив ракетою по Дніпру: пошкоджено будинки, є постраждалі

Окупанти запустили по Дніпропетровщині ракету. В обласному центрі чули вибухи.

Надвечір росіяни запустили ракету по місту.

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Атака на Дніпро

О 17:50 Повітряні сили повідомили, що у напрямку Дніпра летить ракета. За кілька хвилин у передмісті чули вибухи.

Моніторингові канали припускають, що ворог міг використати для удару балістику. Також вони зазначили, що по ворожій цілі відпрацювала ППО.

Пізніше голова ДОР Микола Лукашук підтвердив збиття ракети бійцями ПвК "Схід". Військові уточнили, що на місто летіла крилата ракета.

Крім того, місцеві пабліки повідомляють, що після вибуху у Дніпрі піднявся стовп диму.

У мережі з'являються кадри з місця інциденту.

Задимлення у Дніпрі після вибуху / Фото соцмережі

Постраждали люди

Зголом голова ОВА Сергій Лисак уточнив, що внаслідок падіння уламків пошкоджені приватні будинки. Попередньо, 2 людей постраждали. Задимлення спостерігається у Любимівській громаді. Посадовець пообіцяв надати більше деталей згодом.

Зазначимо, що протягом дня 11 атак пережив Нікопольський район. Противник бив дронами і артилерією.

Дісталося Покровській сільській та Мирівській громадам. А найбільше – Нікополю. Там четверо постраждалих.

У місті через обстріли горів приватний будинок, два гаражі та стільки ж автівок. Вогонь надзвичайники приборкали.

Окрім цього понівечені 3 оселі, машина, лінія електропередач.

Росія масовано б'є по енергетичних об'єктах

З 22 березня країна – агресорка влаштовує щоденні атаки по критичній інфраструктурі України. Зокрема, ворог прицільно б'є по енергетиці. Через це енергосистема втратила значний обсяг теплової та гідрогенерації. Також відбуваються удари по об’єктах передачі електроенергії.

Цьогорічні весняні удари по енергетичній системі набагато масштабніші за ті, що були у 2022 – 2023 роках.

За словами міністра Галущенка, ворог спланував усі удари, щоб знищити маневрову генерацію в країні,

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