Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрілися у США: перші подробиці заходу

Сі Цзіньпін приїхав у США, щоб взяти участь у саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). На полях цього заходу у Сан-Франциско з ним зустрівся Джозеф Байден.

Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін та президент США Джозеф Байден зустрілися вперше за 6 років. Вони не стали відповідати на питання представників ЗМІ перед цією зустріччю.

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Як почалася ця зустріч

За даними місцевих ЗМІ, переговори двох лідерів проводилися в особняку, що розташований на південь від Сан-Франциско.

Сі Цзіньпін приїхав туди на машині, де на нього вже чекав Джозеф Байден, а також члени китайської делегації. Президент США потиснув руку китайському лідеру. Після цього вони пішли до маєтку.

Джозеф Байден привітав Сі Цзіньпіна: відео RNC Research



Перед тим, як зайти всередину, обидва лідери помахали іншим людям, зокрема представникам ЗМІ. Також вони кілька секунд попозували для фото. Після цього Джозеф Байден та Сі Цзіньпін ще раз потиснули руки один одному.

На інших кадрах можна почути, як журналісти спробували поставити питання президенту США. Однак обидва лідери проігнорували представників ЗМІ та мовчки зайшли у будівлю.

Президент США тисне руку китайському лідеру та проводить його всередину особняка: відео з соцмереж



Що сказали лідери

Джозеф Байден під час прийому заявив, що для нього є честю та задоволенням приймати у Сполучених Штатах китайського лідера. Сі Цзіньпін назвав двосторонні відносини Китаю та США найважливішими у всьому світі.

Адміністрація Байдена показала лише початок переговорів двох лідерів та делегацій США й КНР. Основна частина зустрічі проходила за закритими дверима.

Промови президента США та лідери КНР: відео Білого дому



Відомо, що Сі Цзіньпін, що заявив, що дві держави не мають права повертатися один до одного спинами. За його словами, за останні 50 років відносини між Китаєм та США ніколи не були гладкими, але вони продовжують рухатися вперед.

Сі Цзіньпін виступив проти того, щоб США та Китай відверталися один від одного. Він зауважив, що розмірів планети Земля вистачить для обох країн та досягнення ними успіху.

Джозеф Байден, зі свого боку, заявив, що він та Сі Цзіньпін не завжди погоджувалися один з одним, але їхні зустрічі завжди були відвертими, прямими та корисними. Він додав, що бесіди віч-на-віч нічим не замінити.

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