"Путін не піде на переговори до виборів": в Єврокомісії розповіли про готовність Росії до миру

У Єврокомісії твердо переконані, що Росія не готова до миру в Україні. Там вважають, що кремлівський диктатор продовжуватиме війну у нашій державі й надалі.

У Єврокомісії вважають, що Путін не піде на мирні переговори. Про це заявив речник ЄК із зовнішньої політики Пітер Стано, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Путін не захоче перемовин з Україною

В Єврокомісії кажуть, що дії Москви не викликають довіри після порушення статутів ООН та продовження військової агресії проти України. За словами Пітера Стано, розмови російського керівництва про мирні переговори є "просто словами".

Це нещирі заяви, за якими вони не мають наміру слідувати конкретним діям, тому що Путін сповнений рішучості продовжувати цю війну принаймні доти, доки він не влаштує президентські вибори цієї весни,

– заявив Стано.

В ЄК зазначають, що ЄС підтримує перемогу України, оскільки вона обороняється від Путіна та його війська. Щодо мирних переговорів, у Брюсселі вважають, що останнє слово має бути за Києвом.

Звичайно, ми б віддали перевагу миру, але оскільки Україна є жертвою незаконної агресії, саме Україна прийматиме рішення про умови, параметри та терміни будь-яких мирних зусиль, якщо вони будуть заслуговувати на довіру. І будуть щирими з російського боку, якими вони, на жаль, не є,

– зауважив Стано.

За його словами, це доводить ескалація, яка наразі триває, а також напади на цивільні об'єкти нашої держави.

Президентські вибори у Росії: коротко