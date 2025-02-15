Переговори де-факто стартували: Росії та Україні довелося зняти деякі умови

Розмова Дональда Трампа з Владіміром Путіним та Володимиром Зеленським фактично стала початком переговорного процесу щодо потенційного завершення війни Росії проти України.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Вадим Денисенко, зауваживши, що напередодні Київ та Москва зняли свої умови, які робили неможливим початок цих переговорів.

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Від яких вимог відмовилася Україна та Росія

На думку політолога, фактично було оголошено початок переговорного процесу. Все, що було раніше це де-факто була підготовка до того, щоб сторони зняли свої базові передумови, які не дозволяли розпочати цей переговорний процес.

У цьому велику роль відіграла американська човникова дипломатія. Наразі можна сказати, що переговори де-факто стартували,

– мовив Денисенко.

Зокрема, Росія зняла вимогу про те, що перш ніж розпочати розмову, в Україні мають провести вибори. Водночас Україна відмовилася від умови про те, що в жодному разі не буде розмови з Путіним.

З іншого боку, Україна, на мій погляд, погодилася на те, що найближчим часом немає шансів вступити до НАТО,

– зазначив політолог.

При цьому усі заяви, мовляв, Трамп здав Україну або Путін всіх переграв – це міфологія. Адже поки що є лише один факт – переговори стартували, сторони визначили, хто буде перемовниками.

Денисенко припустив, що найближчим часом відбудеться перша зустріч перемовників, які визначені зі сторони Трампа, Путіна й Зеленського.

Нагадаємо, 12 лютого американський президент провів телефонні переговори з Володимиром Зеленським та Владіміром Путіним, під час яких обговорив можливість завершення війни. На думку Трампа, ці розмови є хорошою можливістю завершити війну.

Втім, Президент України вважає, що російський диктатор насправді не хоче закінчувати війну. У Путіна інші плани щодо мирних переговорів. Зокрема, зняття санкції, які дозволили б росіянам перегрупуватися.