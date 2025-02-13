Трамп хоче зупинити вогонь, а не тиснути на Путіна: що робити Україні

Президент США Дональд Трамп вже веде переговори як з Україною, так і з Росією. Наразі видається, що він не збирається тиснути на диктатора Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу розповів економіст Максим Блант. На його думку, Трамп має дике бажання отримати Нобелівську премію миру. Тому він за всяку ціну хоче домовитися принаймні про якийсь мир у війні, яку Росія розв'язала проти України.

До теми Базовий, ідеальний, жахливий: ЗМІ озвучили 3 сценарії для України після розмови Трампа з Путіним

Що має зробити Україна

Як вважає Блант, Трамп цілком міг би пригрозити Путіну військовою поразкою. Сполучені Штати могли б натиснути у цьому контексті на російського диктатора, аби він пішов на поступки.

Але Трамп не хоче цього робити. Він демонструє, що зацікавлений винятково на важливих для нього проблемах, а не на тому, що відбувається за тисячі кілометрів від США.

У цьому випадку Україні потрібно розраховувати на європейські країни. Саме з ними потрібно посилювати співпрацю.

Тут Європа виходить на перший план. Зараз, думаю, Україна матиме більші сподівання на Європу, ніж на Сполучені Штати,

– сказав Блант.

Нагадаємо, 12 лютого відбулася телефонна розмова Трампа з Путіним. Потім президент США подзвонив президенту України Володимиру Зеленському. Трамп хвалився, що у нього були чудові перемовини з Україною та Росією. До прикладу, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував США за поступки Путіну ще до початку переговорів.