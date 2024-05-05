Путіну треба мир на його умовах: політолог назвав основне завдання України на саміті в Швейцарії

Варто лише зателефонувати Владіміру Путіну, й він одразу прибіжить на підписання будь-яких мирних угод, при чому з ким завгодно, але на його умовах. Основне питання не "коли", а "на яких умовах" відбуватимуться перемовини – з позиції сили чи позиції слабкості.

Такою думкою в етері 24 Каналу поділився політолог, директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Про головне завдання України на Глобальному саміті миру у Швейцарії, чому заговорили про перемовини у 2025 році та як відбувається перемовний процес – читайте у матеріалі.

Цікаво Глобальний саміт миру, а не поразки: чому Росію не запросили та за яких умов можливі переговори

Про перемовини у 2025 році

Заступник очільника Головного управління розвідки генерал Вадим Скібіцький допустив, що друга половина 2025 року може стати початком "змістовних переговорів". До цього моменту Росія відчує "зустрічні вітри" у вигляді браку матеріалів та інженерів для військового виробництва.

Заява ГУР про те, що переговори відбудуться – це абсолютно очевидно. Будь-яка війна завжди завершується перемовинами. При чому не завжди мирним договором, приміром, як було в Японії,

– сказав політолог.

У розвідці припускають такий варіант, оскільки закінчити війну цьогоріч, тим паче до виборів у США, – це на межі оптимістичного та нереального сценарію. Нині потрібно лише почати перемовний процес, можливо, на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Яке завдання України на саміті

За словами політолога, найважливіше – консолідувати наших партнерів навколо української формули миру, а також затвердити "дорожню карту" та спільний ультиматум проти Росії. Це стане першим надзвичайно дієвим кроком до майбутнього миру. Такий процес може відбутися ще до виборів у США або до кінця 2024 року.

Опісля почнеться реальний трек перемовин, який може зайняти не одну зустріч та не один місяць. Це вже буде позиція не з погляду Росії, щоб ми йшли на якісь поступки. А коли Росія спілкуватиметься з усім світом та протистоятиме йому,

– наголосив Олексій Буряченко.

Якщо ж Кремль знову захоче піти у несвідомість, продовжуватиме терористичні та дестабілізаційні дії, тоді світ може настільки відповісти путінському режиму, що йому таке точно не сподобається.

Глобальний саміт миру у Швейцарії