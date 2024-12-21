Для Росії є єдиний прийнятний варіант: про що можуть домовитись Трамп і Путін

У 2025 році Дональд Трамп і Владімір Путін можуть зустрітися, щоб обговорити, зокрема, імовірні умови розв'язання війни в Україні. Трамп прагне її замороження, і на це може погодитись Путін, який має власні мотиви.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що Путін буде змушений піти на поступки Трампу і припинити війну. Водночас російська армія зазнає великих втрат на фронті, і військова машина Путіна не "вивозить" війну.

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Це будуть серйозні виклики для Росії

Клочок зауважив, що одна з головних причин, через яку очільник Кремля може погодитись на призупинення війни – це те, що російська економіка перебуває у дуже важкому стані.

Проте Трамп має намір змінити зовнішньоекономічну діяльність США і запровадити мито на імпорт товарів до Сполучених Штатів, і це суттєво змінити структуру світової економіки. Також він планує вийти з великими об'ємами нафти та газу на світові ринки.

Це буде серйозними новими викликами для російської економіки,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Тому, на його думку, на сьогодні єдиний прийнятний для Росії варіант замороження війни – на максимально вигідних для себе і невигідних для України умовах. Це дозволить Кремлю вирівняти ситуацію з економічним падінням і забезпечити ВПК достатніми коштами.

Саме про це й будуть говорити Трамп і Путін на можливих переговорах. Предметом розмови буде, як і коли вони заморозять війну, хто і куди відійде. Буде, ймовірно, питання і про демілітаризацію України,

– припустив він.

Зеленський нещодавно акцентував на неприпустимості скорочення Збройних Сил України без відповідних гарантій. Раніше він про це не говорив, зазначив Клочок, а значить це питання було предметом розмови президента України з європейськими лідерами.

Трамп не буде платити зайві гроші

Також під час зустрічі з Трампом Росія буде намагатися досягти чіткого розуміння, що вона далі буде впливати на політику в Україні. Водночас Трамп може на це погодитись, якщо він не буде бачити для себе якоїсь вигоди в Україні.

Обраний президент США не буде нікому платити зайві гроші, і це усвідомлює Європа. Саме тому в Євросоюзі тривають дискусії щодо виділення коштів, стримання російської агресії, тому що європейським країнам треба готуватися до можливої майбутньої конвенційної війни з Росією, Китаєм і КНДР,

– сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Також ширяться дискусії, що для США стане новим викликом, якщо Україна паде. Трамп усвідомлює ризики, вважає Валерій Клочок, але він має намір заморозити війну на найближчі 4 роки, поки триватиме його президентський термін, а потім з цим питанням розбиратиметься його наступник.

Трамп і Путін будуть спілкуватися про взаємні інтереси. Україна ж є, на жаль, одним з елементів їхньої дискусії. Путін примітивно торгуватиме Україною і, зокрема, Європою. Путін не хоче говорити з Європою, він хоче мати справи з США,

– наголосив він.

Нагадаємо, що спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов відзначив, що для завершення війни в Україні мають скластися 3 умови. Це, по-перше, бажання Путіна укладати перемир'я на цьому етапі війни, по-друге, це бажання України та Європи укладати невигідну угоду і, втретє, це спроможність Трампа натиснути на сторони конфлікту.