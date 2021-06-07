Переговори Зеленського та Байдена будуть 7 червня

Український лідер Володимир Зеленський та президент США Джо Байдена 7 червня мають провести телефонну розмову. Політики обговорять ситуацію на кордоні України та на Донбасі.
Крім того, президенти поспілкуються загалом про спектр російсько-українських відносин. Про це розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
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До речі, джерело, наближене до адміністрації США, заявило що кілька днів тому вони повідомляли українській стороні про телефонний дзвінок 7 червня, інформує Axios.
Це може бути гаряча розмова,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про попередню розмову Байдена та Зеленського
- Байден 2 квітня вперше зателефонував Зеленському.
- Політики обговорили нарощення російських військ на Донбасі та зусилля української влади у боротьбі з корупцією. До слова, Президент України тоді запевнив, що боротиметься з олігархами.
- Крім того, говорили про Кримську платформу.
- У Білому домі зазначили, що Байден підтвердив підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед російською агресією.
- Зеленський запросив свого американського колегу на саміт та на 30-річницю незалежності. Байден відповів, що чекає на візит до Києва.