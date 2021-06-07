Переговори Зеленського та Байдена будуть 7 червня

Український лідер Володимир Зеленський та президент США Джо Байдена 7 червня мають провести телефонну розмову. Політики обговорять ситуацію на кордоні України та на Донбасі.

Крім того, президенти поспілкуються загалом про спектр російсько-українських відносин. Про це розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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До речі, джерело, наближене до адміністрації США, заявило що кілька днів тому вони повідомляли українській стороні про телефонний дзвінок 7 червня, інформує Axios.

Це може бути гаряча розмова,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про попередню розмову Байдена та Зеленського

Байден 2 квітня вперше зателефонував Зеленському.

Політики обговорили нарощення російських військ на Донбасі та зусилля української влади у боротьбі з корупцією. До слова, Президент України тоді запевнив, що боротиметься з олігархами.

Крім того, говорили про Кримську платформу.

У Білому домі зазначили, що Байден підтвердив підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед російською агресією.

Зеленський запросив свого американського колегу на саміт та на 30-річницю незалежності. Байден відповів, що чекає на візит до Києва.