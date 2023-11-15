Заколот Пригожина починався з відступу на Херсонщині: Росія готується до боротьби за владу

Не вщухають обговорення вкиду про "перегрупування" росіян на лівобережжі Херсонщини. Цьому передували кадрові ротації в командуванні ворожого угруповання "Днєпр".

Голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, що новий командувач окупантів, генерал-полковник десантно-повітряних військ Міхаіл Тєплінський налаштований проти військового керівництва Росії. Він може повторити долю Сєргєя Суровікіна.

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"Ми тепер усі уважно стежимо за долею генерала Тєплінського, тому що очевидний його конфлікт з Шойгу й Гєрасімовим. <...> У цьому клубку, звісно, цей генерал мітить на місце принаймні Гєрасімова. Про це час від часу виникають плітки", – зазначила Романова.

За її словами, у Росії залишилась тільки одна сила – це армія. Оскільки її загальне керівництво аж надто бездарне, багнети військових можуть повернутись куди завгодно. Можливо, спостерігатимемо новий заколот за прикладом Євгенія Пригожина.

"Цілком можливо, тим паче святе місце порожнє не буде. І Пригожин виник не на порожньому місці, і Суровікін. Ось тепер генерал Тєплінський. Я думаю, що виникатимуть ще подібні фігури, тому що війна триває", – пояснила Романова.

У Росії загострюється боротьба за владу

Очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин 23 червня влаштував заколот у Росії й разом зі своїми найманцями дійшов до Липецької області, але після розмови з Алєксандром Лукашенком розвернув колони назад. Через два місяці Пригожин загинув в авіакатастрофі у Тверській області.

У путінському оточенні зацікавлені в тому, щоб Шойгу і Гєрасімов зберегли свої посади міністра оборони та очільника генштабу відповідно. Вони передбачувані – такі самі корупціонери, як усі.

Тому, найімовірніше, Тєплінський та інші талановиті генерали не матимуть шансів. Очевидно, що це вигідно Україні.

"Ця боротьба загострюється – вона дуже цікава", – підсумувала Романова.

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