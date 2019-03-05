Перехід на бік ЗСУ "ополченочки" з "ДНР" Дрюк: що може очікувати на екс-бойовика в Україні

Колишнього командира бойовиків Світлану Дрюк після перехожу на бік України офіційний Київ може судити, щоправда завершитися все для неї й може позитивно. Однак передусім слід проаналізувати її особу та її дії як щодо бойовиків на Донбасі, так і щодо української армії. Поки все йде до того, що Дрюк вже давно працювала на українські спецслужби та її було виведено з гри у найбільш зручний час.

4 березня українські ЗМІ збурила новина про перехід колишнього заступника командира полку "ДНР" Світлана Дрюк на бік української армії. Сталося це за сприяння українських спецслужб, з якими екс-сепаратистка останнім часом співпрацювала. Жінка також передала офіційному Києву документи, в яких окреслюється плани Кремля щодо Донбасу, зокрема щодо використання новітньої техніки.

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"Перехід "начальника штабу танкового батальйону 11 ОМСП 1 АК НМ "ДНР" з позивним "Ветерок" став завершальним етапом тривалої операції контррозвідки СБУ, внаслідок якої отримано цінного очевидця російської військової агресії в Україну, а також важливі матеріали щодо керівної ролі кадрових офіцерів збройних сил Росії та співробітників російських спецслужб в організації терористичній діяльності на Донбасі. Також СБУ отримала додаткову інформацію про організаційно-штатну структуру та укомплектованість підрозділів незаконних збройних формувань, кількісний склад військової техніки та бойові позиції, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів та важкого озброєння, яке постійно надходить з РФ. Фактично вся операція відбувалася в умовах жорсткого контррозвідувального режиму ФСБ РФ на тимчасово окупованій території", – так прокоментували подію в СБУ.

На думку генерал-лейтенанта запасу, екс-заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони Юрія Радковця, персону Світлани Дрюк слід ретельно перевірити, передає Укрінформ. Як пояснює він, своїх планів Путін щодо України не змінював, також на носі – президентські та парламентські вибори.

"Задача ворога є простою: за будь-що вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в країні, внести розкол, сіяти сумнів або, навпаки, необґрунтовану ейфорію, що ось, нарешті, почалося й таке інше. Йому потрібен повний хаос. І те, що російські війська стоять уздовж кордону – близько 90 тисяч – і постійно оснащуються, зокрема, війська наступального характеру, говорить про те, що ці сили можуть бути залученими, головним чином у момент, коли в України пануватиме політичний розбрат. Відтак, до цієї ситуації потрібно віднестися з критичною обережністю", – вважає експерт.

Радковець пропонує проаналізувати все щодо Дрюк: де вона вчилась і працювала, ким є її батьки та родичі, з ким вона контактувала. За словами екс-заступника начальника Головного управління розвідки, слід взяти до уваги й думку бойовиків і всілякі чутки про неї з того боку.

"Це велика та копітка робота. Це той випадок, коли не треба поспішати з тим, щоб робити із неї Надію Савченко №2. Мені б, звичайно, хотілося, щоб переходили на український бік, щоб діяла амністія передусім для тих людей, яких обманули, яких втягнули туди залякуванням. Але! Якщо ти – доросла людина, здобула освіту, жила в незалежній Україні, а потім добровільно перейшла на бік ворога, а тим більше, коли командувала танковим підрозділом терористів – наслідки для тебе можуть і повинні бути жорсткішими", – підкреслив він.

Крім того, Радковець зауважив, що Україна має діяти виключно в рамках міжнародного права, інакше "ніякий суд, ніяка Гаага цьому не повірить".

Юрист-міжнародник Надія Волкова, зі свого боку, зазначила, що слідчі мають провести належне розслідування, і якщо буде встановлено, що вона дійсно вбивала або сприяла скоєнню воєнних злочинів, то, звісно, її судитимуть.

"Якщо ж така особа добровільно перейшла (здалася) на бік України, і при цьому дійсно володіє якоюсь цінною інформацією, і є готовою співпрацювати, давати свідчення, приміром, щодо інших осіб, то, як правило, слідство укладає з такими людьми угоду, і вирішує, що робити далі, а саме: амністувати чи судити за статтею, яка передбачає менший термін ув’язнення? Тобто, як і що робити з такою особою – регулює національне законодавство країни. Але якщо ми внутрішнє законодавство намагаємося адаптувати до міжнародного, то, вважаю, як мінімум подивитися, а чи не суперечимо ми законодавству міжнародному – точно не буде зайвим", – розповіла правниця.

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Щодо ще одного варіанту розвитку подій, то, на переконання Волкової, Дрюк нічого не світить, але це відбудеться у разі, якщо вона від самого початку співпрацювала з українськими спецслужбами чи Міноборони, відтак колишній командир бойовиків може отримати імунітет від переслідування.

"З тієї інформації, яку ми всі поки що маємо, можна зробити висновок, що Світлана Дрюк вже давно працювала на українські спецслужби та її було виведено з гри у найбільш зручний для цього момент як з погляду пропагандистського ефекту, так і з погляду її власної безпеки. Ми не почули жодного слова про кримінальну справу проти неї, навіть формальну, яка могла б закінчитися хоча б умовним терміном, як для особливо цінного свідка. Це означає, що в її службі на боці ворога складу злочину не вбачається. Таке можливо тільки у випадку, якщо вона була агентом і працювала з санкції спецслужб", – переконує натомість політтехнолог Дмитро Бачевський.