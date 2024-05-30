Путін вичерпує свої ресурси: від чого залежить перелом у війні

Російсько-українська війна переходить у наступну стадію, коли Владімір Путін вичерпує всі свої ресурси. Цілком можливо, що перелом війни може статися цього року.

Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що російський диктатор зроби все, що міг, але вже навіть не працюють погрози ядерного шантажу.

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Коли може статися перелом війни

На думку російського опозиційного журналіста, зараз розпочалася завершальна стадія війни. Однак, це не означає, що у 2024 році війна завершитися.

Я думаю, шанси на це (завершення війни – 24 Канал) невеликі. Хоча це все настільки непередбачувано. Так само як погано був передбачений початок війни. Дуже багато залежить від ступеня безумства Путіна. Це якраз найбільш непередбачувана сфера, тому що ми не психіатри, ми не знаємо, в якому стані його психіка й наскільки несподівані вчинки він може робити,

– мовив Яковенко.

За його словами, перелом у війні може настати цього року. Проте це напряму залежить від того, настільки західні союзники виконуватимуть свої обов'язки. На жаль, поки що є серйозна затримка.

"Ті ж самі літаки F-16, як з'ясувалося, більшість партнерів збираються давати тільки у 2025 році. Це теж серйозно змінює хід подій і зменшує оптимізм. Але загально вектор війни зрозуміло, у який бік схиляється. Думаю, кінець війни проглядається, але точно не в цьому році", – додав російський опозиційний журналіст.

Що зараз відбувається у Росії

Владімір Путін проводить серйозні кадрові зміни. Зокрема, з посади міністра оборони країни-агресора було звільнено Сєргєя Шойгу, а на його місце призначили Андрєя Бєлоусова. Крім цього, було затримано чималу кількість чиновників міноборони.

Через такі кадрові "чистки" диктатор побоюється повстання. Ймовірно, це і стало причиною його раптових закордонних візитів. Спершу російський президент відвідав Китай, де зустрівся із Сі Цзіньпіном. Після цього візиту Міноборони Британії повідомило, що КНР збирається передати Росії летальну зброю для війни проти України.

Потім Путін серед ночі полетів до Білорусі, мабуть, щоб пересидіти потенційну небезпеку, а далі ще й поїхав до Узбекистану. Припускають, що там він домовлятиметься про постачання зброї.