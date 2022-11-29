Припинення вогню виправдало б усі злочини Росії, – Штайнмаєр назвав заклики безрозсудними
Джерело:DW
Упродовж понад 9 місяців повномасштабного вторгнення активно порушують питання переговорів між Україною та Росією. Штайнмаєр пояснив, чому за наявних умов вони неможливі.
Президент Німеччини в інтерв'ю підкреслив, що заклики до припинення вогню в Україні – безвідповідальні. Такі заяви аж ніяк не сприяють справедливому переговорному процесу. Ба більше, вони ще й виправдають ворога.
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Перемир'я знівелює злочини Росії
Політик підкреслив, що такий перебіг подій негативно вплинув би на ситуацію. За його словами, це б позбавило можливості притягнути Росію до відповідальності за скоєні злочини. Мовиться про порушення міжнародного права, яке щоденно фіксують в Україні.
Водночас деякі офіційні особи з Заходу все ще вважають, що можна просто припинити вогонь. Мовляв, це єдиний спосіб припинити бойові дії на території України. Але відповідну риторику Штайнмаєр назвав "безрозсудною".
Бо встановлення припинення вогню в цей момент часу, по суті, виправдовує всю несправедливість, яка вже сталася,
– підкреслив він.
Негайне перемир'я не прожене росіян
Штайнмаєр зауважив, що якщо негайно ж оголосити про перемир'я, то Україна від цього не виграє. Адже цей процес не передбачить, що російські військові негайно ж покинуть частину нашої держави. І це, підкреслив президент ФРН, – пряме порушення міжнародного права.
Це не може бути метою припинення вогню. Тому, на жаль, я не можу сказати, що бачу якийсь вихід на цей момент,
– зазначив Штайнмаєр.
За словами політика, німецька політика зазнала серйозного "переосмислення" від початку повномасштабного вторгнення Росії. Це спостерігають також в Україні, адже останнім часом риторика як самого Штайнмаєра, так і Шольца уже не мають відтінків загравання з Путіним. Навпаки, його закликають припинити обстріли нашої держави, а також відвести війська. Лиш за таких умов можна буде міркувати про подальші переговори.
Також Штайнмаєр в інтерв'ю зауважив, що і уряд Німеччини, і її народ чітко розуміють наслідки війни в Україні. І що той факт, що її Росія розв'язала, означає, що безпека в Європі не може бути гарантованою.
Підтримка Німеччини є, але її недостатньо
- Політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зауважив, що Німеччина надала Україні чимало допомоги. Вона порівняна з тою, яку ми отримали від Великої Британії. Водночас країна має певні проблеми з риторикою та позицією.
- Зауважимо, що напередодні у Німеччині заговорили про згоду на розширення ЄС. Але це можливо лише після проведення інституційної реформи. Таким чином вдасться не ставити під загрозу дієздатність союзу.
- Ба більше, заступник міністра оборони Польщі заявив, що українські військові можуть швидко опанувати системи ППО Patriot. За словами Войцеха Скуркевича, установки вже на території країни. І залишається останнє слово за Німеччиною, щоб їх перекинули на територію нашої країни.
- Тим часом у Берліні натякнули, що не мають бажання передавати Україні системи Patriot. Їх, по правді, мала отримати Польща після падіння ракет у Пшеводові. Але в країні запропонували спрямувати їх саме Україні, щоб захистити небо як над нашою країною, так і над Польщею.
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