Наслідки обрання Трампа для Європи: Боррель розповів про нові виклики
Жозеп Боррель заявив, що обрання Трампа стане поштовхом для Європи до більшої самостійності у питаннях безпеки. Він наголосив, що ЄС повинен розбудовувати свою силу для протистояння новим загрозам.
Жозеп Боррель, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики, розповів про наслідки обрання Дональда Трампа президентом США для Європи. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на "Європейську правду".
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Який вплив перемога Трампа має на ЄС
За словами Борреля, цей результат виборів змінює глобальний ландшафт і змушує Європу переосмислити свою роль на міжнародній арені.
Треба усвідомити, що ми не можемо доручати свою безпеку нікому іншому та маємо зайнятися нею самі. Якщо Європа хоче зберегти вплив у світі – то має бути більш об'єднаною. Потрібно розбудовувати сильнішу Європу,
– зазначив представник ЄС.
Одним із можливих наслідків перемоги Трампа буде посилення митних обмежень, зокрема, щодо китайської продукції та товарів з Європи. Однак, важливим для ЄС залишається питання щодо політики США щодо України.
Які плани у Трампа щодо України
- За словами Борреля, поки що неясно, яку стратегію щодо цього обиратиме нова адміністрація Трампа. Один з його радників, Браян Ланза, заявив, що США можуть попросити Зеленського погодитися на мир, який не включає повернення Криму.
- Крім цього, WSJ озвучили, що "мирний план" Дональда Трампа може включати відмову України від вступу до НАТО на 20 років в обмін на зброю від США, а також замороження війни на поточній лінії фронту. План може передбачати створення демілітаризованої зони, але не визначає, хто контролюватиме цю зону, і виключає участь американських військ у миротворчих силах.