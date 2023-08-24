Україна близька до перемоги, – Офіс Президента

Україна 24 серпня святкує вдруге святкує День Незалежності в умовах повномасштабної війни. Водночас в Офісі Президента висловили думку, що перемога не так далеко.

Андрій Єрмак, глава Офісу Президента, заявив, що єдність українців "безпрецедентна". Він також нагадав, що на початку повномасштабної війни Україні давали три дні, щоб встояти, але минуло вже півтора року, а боротьба продовжується.

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До останнього сантиметра української землі

Андрій Єрмак наголосив, що ми не тільки захищаємось, а й звільняємо територію.

"Мені здається, що ми близькі до перемоги", – додав він.

Водночас глава Офісу Президента зазначив, що "ніхто не знає, як довго триватиме цей період часу, але ми вже пройшли великий шлях".

Київ не заспокоїться доти, доки росіяни не повернуть всі території до останнього сантиметра української землі. Ми не бажаємо нічого більше, ніж перемоги та повернення миру на нашу землю,

– сказав він.

Єрмак відкинув ідею переговорів із Росією. Він вважає, що це неможливо, поки російські війська продовжують окуповувати нашу територію.

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