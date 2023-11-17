В Китаю кілька інтересів: які з них стали реальними після переговорів із США

Відбулася довгоочікувана особиста зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско. Більшість деталей їхніх перемовин залишилися за лаштунками. Але за тим, що відомо можна припустити: це договір про "холодний мир" для збереження здорової конкуренції.

Таку тезу в розмові з 24 Каналом озвучив політолог Олег Саакян. За його словами роль Китаю та США не є абсолютною, а Сі переслідував три мети.

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Три мети Сі

Китайському лідеру важливо показати внутрішній аудиторії, що він є провідним лідером і його визнають. А зовнішній світ мав побачити, що Китаєм визначена роль ключового візаві США – це перше.

Друга зацікавленість Китаю – внутрішні проблеми економічного характеру. Зокрема, демографічна, яка там починається. Фінансова – ринок нерухомості починає падати. Відповідно Китаю треба виграти час і вийти на траєкторію економічного зростання. Для цього потрібні ринки,

– пояснив політолог.

Тому Китаю не потрібні санкційні війни і обмеження на ринках Заходу. Якщо шлях до них буде перекритий, китайська економіка переживатиме не найкращі часи.

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Третій аспект зустрічі двох лідерів – Китай не хоче потрапити у гонку озброєнь. За словами Олега Саакяна перед зустріччю США продемонстрували новітню техніку та озброєння. Китай теж може нарощувати потенціал, але в межах вчорашнього покоління.

"Плюс Японія – а це третій оборонний бюджет після США та Китаю. Вона може скласти конкуренцію Китаю. Тому йому важливо деескалювати гонку озброєнь, у якій в нього немає шансів виграти", – пояснив він.

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