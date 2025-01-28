Путін розуміє лише одне: Маломуж відповів, на чому мають базуватись перемовини з Росією

Дональд Трамп і Владімір Путін сигналізують, що готові о імовірних переговорів щодо закінчення війни в Україні. Раніші спроби домовитися з Росією не призвели до результату. Тому слід застосовувати дійові аргументи під час перемовин з Кремлем.

Таку думку висловив 24 Каналу генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зазначивши, що Україна також має брати участь у формуванні цих аргументів. До слова, між США та Кремлем можуть вже проводитись закулісні перемовини щодо визначення реальних позицій Росії. Посередником у цьому діалозі може бути телеведучий Такер Карлсон.

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Головне завдання Трампа

"Знаючи особисто Путіна, можу сказати, що він розуміє та реагує лише на одне – на ту ситуацію, яка є критичною для Росії та для нього. Це втрати перспективи і суверенітету, програш на фронті, економічне падіння, енергетична криза тощо. Ці та інші аргументи може виставити йому Трамп консолідовано з іншими країнами", – зауважив генерал армії.

Для здійснення цього плану, за словами Маломужа, потрібна грамотна команда з боку України, яка всі ці аргументи б напрацювала. Зараз українська сторона частково представляє своє бачення команді Трампа.

Однак потрібно, щоб контакт здійснювався на рівні професіоналів з урядових структур України, які мають контакти з адміністрацією Трампа, зокрема, держсекретарем Марко Рубіо, главою Пентагону, ЦРУ. Також з як з представниками американського ВПК, які зацікавлені в підтримці України, так і фінансового сектору, великих компаній, банків.

Важливо, щоб Трамп продовжував формування нової моделі світового порядку в умовах протистояння глобального рівня. Насамперед завдання глобального лідера припинити війни, що наразі тривають – в Україні та на Близькому Сході. Для Трампа, на думку екскерівник Служби зовнішньої розвідки, це головне, окрім внутрішніх політичних та економічних інтересів США.

Україні потрібно мати свою конкретну позицію та зрозумілі аргументи щодо реальних дій, щоб показати, де співпадають інтереси США, глобального світу і України,

– зауважив він.

Також важлива комунікація Трампа і Сі Цзіньпіна та проведення їхньої зустрічі. Саме ці двоє лідерів можуть визначати стратегію світопорядку та скласти угоду про глобальну безпеку.

Однак у будь-якому випадку для запуску цих процесів потрібно насамперед припинити війну в Україні. Ця програма врегулювання має будуватися на принципах міжнародного права, тому що саме вони є гарантією безпеки глобального світу,

– сказав Микола Маломуж.

Зазначимо, що російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова розповіла про важливість залучення до процесів щодо припинення російсько-української війни Китаю. Якщо Дональду Трампу вдасться отримати від Пекіна навіть неофіційну підтримку, це стане суттєвим важелем впливу.