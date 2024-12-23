Для Путіна це неприпустимо: що стоїть за заявою Трампа про можливу зустріч з диктатором

23 грудня 2024, 21:18
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Автор: Меланія Голембйовська

Дональд Трамп на мітингу заявив, що чекає на зустріч із Владіміром Путіним, щоб покласти кінець війні. Однак такі слова майбутнього президента США не означають його справжні дії.

Заява Трампа є абстрактною, як і його попередні слова про телефонну розмову з російським диктатором. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що новообраний президент з командою поки не мають стратегії щодо реальних перемовин.

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Що стоїть за заявою Трампа про можливу зустріч з Путіним

Раніші заяви Путіна про готовність зустрічі з Трампом є показом того, що Росія хоче переговорів з США, а не з Україною. Так само і майбутній президент США зараз в абстрактній формі допустив, що може бути така зустріч.

Тим часом в Росії вже встигли відреагувати на слова новообраного президента США – речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що немає реальних імпульсів для організації такої зустрічі.

Політолог звернув увагу на цікаву деталь – на початку листопада видання The Washington Post написало, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним, а Пєсков повідомив, що жодних контактів не було. З того часу диктатор та новообраний президент так і не поговорили. Зараз повторюється така сама історія.

Трамп поки не робить активні дії у цьому переговорному напрямку, бо поки що його команда не має готової стратегії переговорів та мирного плану,
– пояснив Фесенко.

Майбутня адміністрація США не заявляла офіційно про контакти з Кремлем, а організувати особисту зустріч Трампа та Путіна було б набагато складніше. Російський диктатор боїться їхати в Бразилію, а поїхати в США – тим паче.

Для Путіна це неприпустимо. У нього є певна параноя щодо західних країн,
– наголосив політолог.

Фесенко додав, що висновки можна буде робити вже після візиту спецпредставника США Кіта Келлога в Україну. Поки що ж заяви Трампа є дуже абстрактними.