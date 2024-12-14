Як чоловікові перетнути кордон у 2024 році: список документів для різних категорій

Щоб виїхати за кордон наприкінці 2024 року, чоловіки повинні мати певний пакет документів. Але для кожного він буде індивідуальним. 24 Канал пояснює, які папери треба мати при собі, щоб перетнути кордон.

Швидше за все, ці правила діятимуть і в 2025 році – до того моменту, доки не з'являться зміни. Нагадаємо, що дія воєнного стану та загальної мобілізації триває до 7 лютого 2025 року.

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Що має взяти чоловік, щоб перетнути кордон у 2024 і 2025 роках

Усі категорії чоловіків повинні мати при собі український і закордонний паспорти. Це базовий набір. А далі слід зважити на те, в якій категорії ви перебуваєте.

Наприклад, військовозобов'язані повинні мати документи, які підтверджують підставу та можливість виїзду за кордон. І загалом через дію воєнного стану чоловіки від 18 до 60 років не можуть перетинати кордон без спеціального дозволу, їхній виїзд за кордон обмежений.

Натомість виїхати за кордон можуть люди з інвалідністю, люди, заброньовані на час воєнного стану, багатодітні батьки тощо. Усі вони повинні надати, окрім внутрішнього та закордонного паспорта, свій пакет документів. Це можуть бути довідка про встановлення інвалідності, документи з ТЦК та СП, військово-облікові документи з записом про відстрочку, посвідчення батька багатодітної родини тощо.

Зверніть увагу! Усі чоловіки від 18 до 60 років під час перетину кордону повинні надати військово-обліковий документ. Така вимога чинна з 17 липня 2024 року. Якщо ж не надати такий документ (паперовий або електронний), вам можуть відмовити у виїзді.

Документи для перетину кордону до кінця 2024 року та в 2025 році для різних категорій:

Чоловіки з інвалідністю – посвідчення, яке підтверджує статус людини з інвалідністю, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Люди, заброньовані на період мобілізації та під час воєнного стану, – посвідчення про відстрочку від призову (бронь), документи про відрядження.

Багатодітний батько – свідоцтва про народження всіх дітей, посвідчення батька багатодітної родини.

Чоловік, який самостійно виховує малолітніх дітей, – свідоцтво про смерть дружини, свідоцтва про народження усіх дітей.

Опікуни або прийомні батьки, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років, – документ, який підтверджує усиновлення, опікунство, піклування, а також письмове погодження служби у справах дітей за місцем звернення чи обласної військової адміністрації.

Особи, які мають дружину з-поміж осіб з інвалідністю, – документ, який підтверджує інвалідність та родинні зв'язки.

Для військових встановлено найсуворіші обмеження щодо перетину кордону. Але й вони можуть виїхати – наприклад, провідати дружину та дітей чи на навчання. Для цього потрібна згода командира та правильно оформлені документи. Коли можуть надати першу відпустку після мобілізації – читайте тут.