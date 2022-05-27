Перетворюють Маріуполь на гетто: росіяни намагаються відправити маріупольців з Херсонщини додому

Російські військові продовжують тероризувати маріупольців, чиє місто за 3 місяці війни знищили вщент. Окупанти розгорнули цинічну кампанію з повернення маріупольців додому.

Ціль окупантів – незрозуміла

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що так звана окупаційна влада у Херсоні разом з Росгвардією проводить заходи з повернення маріупольців додому у зруйноване місто.

До речі Над Азовським морем майорить останній військовий прапор України в Маріуполі

Окупанти встановлюють, де проживають маріупольці, які виїхали з блокадного міста, та планують повертати їх автобусами.

Встановлюють місця компактного розселення та поодинокого розміщення. Формують автобуси і будуть направляти всіх встановлених маріупольців додому,

– написав радник Вадима Бойченка.

Андрющенко закликав людей, щоб ті повідомляли рідним та близьким, які знайшли тимчасове укриття в Херсоні, про небезпеку.

"Краще на декілька днів поїхати до навколишніх населених пунктів до з'ясування рівня загрози", – зазначив він.

Радник мера Маріуполя заявив, що наразі причина та мета таких дій російських окупантів – незрозумілі.

Продовжуємо слідкувати та фіксувати для повного аналізу та прогнозу. Але факт перетворення Маріуполя на справжнє гетто для українців стає безспірним,

– резюмував він.

Що російські окупанти роблять у Маріуполі

Раніше – у Маріуполі рашисти возять містом "зомбіТБ" і показують пропаганду: дивіться відео