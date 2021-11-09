Переведення Саакашвілі у в'язничну лікарню: у МЗС України прийшов посол Грузії

Напередодні грузинська влада перевезла Міхеіла Саакашвілі в тюремну лікарню. Посол Грузії прокоментував ситуацію у розмові з представниками Міністерства закордонних справ України.

У відомстві повідомили, що 9 листопада заступник глави МЗС України Микола Точицький зустрівся з послом Грузії в Україні Георгієм Закарашвілі.

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Посол Грузії прокоментував переведення Саакашвілі

Під час розмови посол Грузії детально поінформував про обставини переведення Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу в Глдані. Що саме він казав, у відомстві не уточнили.

А Точицький наголосив, що захист прав та інтересів українських громадян за кордоном є пріоритетом для України. Заступник міністра також пригадав ноту МЗС України, передану грузинському закордонному відомству, та висловив сподівання на її позитивний розгляд.

Саакашвілі перевезли до тюремної лікарні: що відомо

Точицький обговорив зі Закарашвілі актуальні питання двостороннього співробітництва у різних галузях. Співрозмовники обмінялися думками щодо подальших спільних дій у межах Асоційованого тріо України, Грузії та Молдови.