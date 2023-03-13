Перейменування Росії на Московію: Жданов прокоментував реакцію Кремля

Петиція, в якій українці пропонують офіційно перейменувати Росію на Московію, набрала понад 25 тисяч голосів. На неї вже відреагував Володимир Зеленський, зазначивши, що це питання потребує ретельного опрацювання.

Також петицію прокоментувала представниця МЗС Росії Марія Захарова. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Захарова зазначила, що Кремль дуже занепокоєний тим, що Росію намагаються перейменувати в Московію.

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Позиція Китаю не зачепила росіян

Військовий експерт нагадав, що з цього приводу також висловився заступник голови Радбезу Росії Дмітрій Медведєв.

З їхньої реакції можна зробити висновок, що ця петиція дуже зачепила росіян,

– вважає Жданов.

Він зауважив, що водночас Росію не зачепило те, що Китай випустив карту, на якій назвав історичні регіони та міста Росії давніми історичними китайськими назвами. А також показав кордони, які проходили на Далекому Сході у XIX столітті.

Олег Жданов про реакцію країни-агресорки на перейменування Росії на Московію: дивіться відео

"Це абсолютно не зачепило росіян, вони жодним чином не відреагували, попри те, що цю карту було випущено одним з міністерств уряду Китаю – отже це є офіційною позицією Пекіну. І надалі цю карту будуть передруковувати, тому що в Китаї, якщо міністерство дало вказівку, вона обов'язково виконується", – наголосив Олег Жданов.

Китайська карта / Скриншот із сайту уряду Китаю

Петиція про офіційне перейменування Росії на Московію: головне