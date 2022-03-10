Перша стадія "операції" провалилась, тому вони переходять до іншого, – військовий експерт
10 березня 2022 , 13:07Читать новость на русском
Російські окупанти продовжують нещадно бомбити українські населені пункти. Вони цинічно гатять не тільки по житлових кварталах, а й по лікарнях та пологових будинках.
До активнішого бомбардування орки вдаються через небоєздатність їхньої армії на полі бою та провал так званого бліцкригу. Таку думку висловив в ефірі 24 каналу військовий експерт Михайло Жирохов.
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Запасний план окупантів
Перша стадія "операції" провалилась, тому вони переходять до іншого (бомбардування – 24 канал),
– пояснив військовий експерт.
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