Перші скандали нової Ради та трагічні подробиці обвалу будинку в Дрогобичі – відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Губилися у кулуарах як першокласники: перші курйози та скандали нової Ради

У перший на новому місці праці день депутати-новачки хвилювалися і губилися в кулуарах, як першокласники на шкільній святковій лінійці. Одного новообраного навіть не впустили у будівлю під куполом.

Загалом, нова Рада встановила рекорд з найбільшої кількості медійних облич. А ще за гендерними показниками. Вперше у парламенті працюватиме аж 20% жінок, а саме – 80. І вперше партія може сформувати монопартійну більшість, адже "Слуга народу" провела до парламенту понад 250 своїх представників.

Дивіться відео: про те, чим запам'яталося перше засідання нової Верховної Ради

Обвал будинку в Дрогобичі

Уночі проти 28 серпня обвалилася частина багатоквартирного будинку в Дрогобичі на Львівщині. Вже удень на місці інциденту стався обвал верхньої плити, яка нависла над руїною. Проте зараз у Дрогобицькій міськраді переконують, що загроз подальшого обвалу у сусідніх під'їздах немає.

Що відомо про обвал будинку в Дрогобичі – дивіться відео

Військові сміються з формулювання "режим припинення вогню"

Ситуація загострилася на Світлодарській Дузі. Там окупанти вдарили з мінометів 82 калібру. З формулювання "режим припинення вогню" військові вже сміються. Повної тиші не було ні дня.

Під час інтерв'ю з українськими захисниками журналісти 24 каналу почули, як у розумінні бойовиків звучить перемир'я. В "Азові" кажуть – російські найманці жодного разу не виконали взятих на себе зобов'язань. Єдине, зараз важке озброєння не застосовують.

Дивіться відео: репортаж з фронту

Кирила Вишинського випустили з-під варти

Головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського звільнили з-під варти під особисту поруку. В Україні його підозрюють у державній зраді. Таке рішення прийняв Апеляційний суд Києва сьогодні, 28 серпня. Відтак, Вишинському змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Дивіться відео про Кирила Вишинського:

Прощання з командиром "Айдару"

На фронті бойовики не припиняють обстрілів. Російські найманці п'ять разів відкривали вогонь у бік українських захисників, один наш військовий зазнав поранення. Тим часом 28 серпня у Сєвєродонецьку відбудеться прощання з командиром взводу батальйону "Айдар" Тихоном Курбатовим, який кілька днів тому загинув у бою під окупованою Горлівкою.

Дивіться відео: зворушливі спогади побратимів про захисника України