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      Первые скандалы новой Рады и трагические подробности обвала дома в Дрогобыче – видео недели

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      Видео недели
      Видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Терялись в кулуарах как первоклассники: первые курьезы и скандалы новой Рады

      В первый на новом месте работы день депутаты-новички волновались и терялись в кулуарах, как первоклассники на школьной праздничной линейке. Одного новоизбранного даже не впустили в здание под куполом.

      В общем, новая Рада установила рекорд по наибольшему количеству медийных лиц. А еще по гендерным показателям. Впервые в парламенте будет работать аж 20% женщин, а именно – 80. И впервые партия может сформировать монопартийное большинство, ведь "Слуга народа" провела в парламент более 250 своих представителей.

      Смотрите видео о том, чем запомнилось первое заседание новой Верховной Рады

      Обвал дома в Дрогобыче

      В ночь на 28 августа обрушилась часть многоквартирного дома в Дрогобыче на Львовщине. Уже днем на месте инцидента произошел обвал верхней плиты, которая нависла над руиной. Однако сейчас в Дрогобычском горсовете убеждают, что угроз дальнейшего обвала в соседних подъездах нет.

      Что известно об обвале дома в Дрогобыче – смотрите видео

      Военные смеются над формулировкой "режим прекращения огня"

      Ситуация обострилась на Светлодарской дуге. Там оккупанты ударили из минометов 82 калибра. Над формулировкой "режим прекращения огня" военные уже смеются. Полной тишины не было ни дня.

      Во время интервью с украинскими защитниками журналисты 24 канала услышали, как в понимании боевиков звучит перемирие. В "Азове" говорят – российские наемники ни разу не выполнили взятых на себя обязательств. Единственное, сейчас тяжелое вооружение не применяют.

      Смотрите видео: репортаж с фронта

      Кирилла Вышинского выпустили из-под стражи

      Главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского освободили из-под стражи под личное поручительство. В Украине его подозревают в государственной измене. Такое решение принял Апелляционный суд Киева сегодня, 28 августа. Следовательно, Вышинскому изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

      Смотрите видео о Кирилле Вышинском:

      Прощание с командиром "Айдара"

      На фронте боевики не прекращают обстрелов. Российские наемники пять раз открывали огонь в сторону украинских защитников, один наш военный получил ранение. Тем временем 28 августа в Северодонецке состоится прощание с командиром взвода батальона "Айдар" Тихоном Курбатовым, который несколько дней назад погиб в бою под оккупированной Горловкой.

      Смотрите видео: трогательные воспоминания собратьев о защитнике Украины

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Крушения дома в Дрогобыче Видео недели
      Источник: 24 канал
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