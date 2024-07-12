Наздоганяє Орбана: хто може протистояти чинному прем'єру на майбутніх виборах в Угорщині

До Києва приїхав Петер Мадяр – угорський політик та головний опонент прем'єра країни. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса", зокрема, прокоментував "миротворчу місію" Віктора Орбана.

Опозиційний політик вшанував пам'ять загиблих українських героїв біля стіни пам’яті на мурах Михайлівського золотоверхого монастиря. Також він зустрівся з директором дитячої лікарні "Охматдит" Володимиром Жовніром. Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа сказав 24 Каналу, що Петер Мадяр є представником демократичної Угорщини.

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Представляє потужну опозиційну силу

Мадяр є реальним опозиціонером, аристократом, за яким майбутнє Угорщини та українсько-угорських відносин.

Підтримка Мадяра на сьогодні є дуже потужною на виборах до Європарламенту. За два місяці він досяг неймовірного результату, набравши 31% голосів виборців,

– наголосив голова угорської громади.

Зараз Мадяр, за його словами, ще більше "наздоганяє" Орбана, і якщо збережеться ця динаміка, а він дуже активно працює в цьому напрямку, то до кінця року може навіть перегнати чинного прем'єра.

"Велика частина угорського суспільства, а це інтелігенція – вчителі, викладачі університетів – фактично повністю Будапешт і великі міста виступають за те, щоб майбутнє Угорщини було за Петером Мадяром та з Європою. А не з невігласом Орбаном, який пропагує сьогодні кремлівські наративи", – зазначив Тібор Томпа.

Приїзд Петера Мадяра до Києва: коротко