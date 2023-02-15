Якась малеча намагається знайти вигоду навколо Кремля, – Резніков про візит Сійярто до Мінська

Глава МЗС Угорщини днями відвідував столицю Білорусі. Згодом глава Міноборони України прокоментував це, натякнувши, що посіпаки Кремля все ще намагаються знайти для себе зиск.

Про візит угорського глави міністерства закордонних справ Петера Сійярто у Білорусь стало відомо у понеділок, 13 лютого. Водночас зі слів Олексія Резнікова зрозуміло, що Будапешт продовжує підігравати Росії.

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Якого "миру" хоче Угорщина

Очільник Міноборони не без іронії сказав, що йому також "цікаво", якого ж "миру" шукав Петер Сійярто в Мінську. Однак схоже, що йдеться тут лише про відпрацювання кремлівської повістки на фоні новин про те, що Захід консолідує свої зусилля заради того, аби Україна перемогла у війні.

Для мене це також цікаве запитання. Таке враження, що коли зростає антикремлівський альянс, водночас якась малеча навколо Кремля намагається знайти собі якусь вигоду. На жаль, але в них якийсь паралельний світ,

– сказав Резніков.

Окрім того, він зауважив, що 54 країни зібрались в Брюсселі в рамках "Рамштайну", аби підтримати Україну в протистоянні з ворогом. Очевидно, від зустрічі слід очікувати посилення процесу постачання зброї нашій державі.

Угорщина не вперше стає на сторону Росії

До цієї теми варто згадати інші скандали, що пов'язані з Угорщиною та її підтримкою теперішнього російського режиму. І насправді це дуже важлива тема, адже в центрі Європи є велика країна, яка після майже року повномасштабної війни продовжує толерувати російський тероризм.