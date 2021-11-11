Петиція про заборону в'їзду росіянам в Україну набрала необхідну кількість голосів

Сергій Стерненко опублікував на сайті президента петицію "Про обмеження права на в'їзд на територію України громадян держави-агресора Росії".

Активіст у телеграмі зазначив, що за рекордно короткий термін (8 днів і кілька годин) документ набрав необхідні 25 000 голосів. Тепер Володимир Зеленський має його розглянути та відповісти.

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Детальніше про петицію

Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму,

– йдеться у тексті петиції.

Окрім цього, Сергій Стерненко у соцмережах додав, що тема документа "особливо актуальна з огляду на нинішнє загострення на фронті та стягування російських військ до наших кордонів".

Ймовірне скупчення військ Росії: коротко

Журналісти Washington Post раніше писали, що Росія знову стягує війська та техніку до кордону з Україною. За даними видання, це викликало стурбованість в офіційних осіб у США та Європі.

Натомість у Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони зазначили, що станом на 1 листопада додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та техніки не фіксують.

Однак радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати Америки продовжують пильно стежити за ситуацією на лінії розмежування.

Politico оприлюднило знімки з супутника, на яких видно скупчення бронетанкових частин, танків, а також самохідної артилерії разом із військами у районі російського міста Єльня.

Згодом речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров пояснив, що біля кордону відбулися "не так кількісні, як якісні зміни", тобто певне підсилення там таки триває.

Володимир Зеленський назвав переміщення російських військ вздовж кордонів України та збільшення їхньої концентрації психологічним тиском, який не діє. Він наголосив, що українська армія готова дати відсіч будь-якій зовнішній силі.