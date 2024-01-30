Європа має бути готова до перемоги Трампа на виборах й угоди з Путіним, – президент Чехії
Джерело:TVN24
Президент Чехії Петр Павел заявив, що Європі варто серйозно розглянути можливість перемоги Дональда Трампа на президентських перегонах у США. За його словами, це може мати досить негативні наслідки.
Як зазначив чеський очільник, якщо Дональд Трамп переможе на виборах, то США укладе угоду з диктатором Владіміром Путіним. Мовиться, що це може бути невигідним для України та Європи.
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Петр Павел застеріг Європу
Йдеться не про підрив трансатлантичних зв’язків, не про те, щоб ставити під сумнів Сполучені Штати як союзника, але ми маємо реалістично визнати, що Дональд Трамп бачить багато речей по-іншому,
– зауважив президент Чехії.
Він також наголосив, що Україна, на відміну від Росії, зараз має обмежені можливості на полі бою. Тому, союзники рекомендують обмежити наступальні дії та зміцнити оборону.
За словами чеського лідера, для цього Києву необхідна не тільки суто оборонна зброя, а й зброя, яка дасть змогу порушити шляхи постачання російської армії. Наприклад, артилерія або крилаті ракети більшої дальності, а також літаки F-16.
Що кажуть експерти про президентські перегони в США: коротко
- Політолог-міжнародник Руслан Осипенко розповів, що перебіг президентської кампанії в США перейшов персоналістську площину протистояння між Джозефом Байденом і Дональдом Трампом. Останній використовує будь-який інструмент для того, щоб завдати поразки демократам, а республіканці озираються на нього, поки він як криголам просувається до президентського крісла.
- Водночас ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп сказав, що обіцянки Дональда Трампа щодо "швидкого припинення війни в Україні" це передвиборча кампанія та порожні розмови. Хоча до цих розмов варто прислухатися, щоб розуміти настрій кандидата та його оточення. За його словами, не можна взагалі говорити про щось, що здатне за 24 або навіть 49 годин зупинити війну, коли є інші фактори, які не від тебе залежить, навіть якщо ти – президент США.
- Зокрема, політолог Микола Давидюк припускає, що обрання Трампа президентом США справді може становити загрозу для всього Заходу, однак поки що зусилля України мають бути зосереджені на іншому. Як зазначив експерт, на жаль, Україна мусить готуватися в тому числі й до такого сценарію. Водночас не варто робити спроби втручатися у вибори в США, адже це може погано вплинути на американсько-українські відносини.