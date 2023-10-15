Росіяни натрапили на низку проблем під Авдіївкою, попри значне застосування техніки: аналіз ISW

Окупанти наступають на Авдіївку Донецької області. Аналітики ISW зазначають, що американські та українські офіційні особи передбачали 12 та 13 жовтня російські наступальні операції навколо Авдіївки.

Українська та американська сторона сказала, що впевнені в українській обороні. Натомість росіяни постійно втрачають особовий склад, проте не зупиняють наступ.

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Що кажуть в ISW про ситуацію біля Авдіївки

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що росіяни використовують більшу, ніж зазвичай в поточних операціях, кількість бронетехніки.

Своєю чергою російський інформаційний простір залишається розділеним щодо перспектив російських успіхів під Авдіївкою та поточних можливостей України.

Геолокаційні кадри показали, що:

станом на 13 жовтня є незначне просування російських загарбників на північ від Авдіївки;

14 жовтня вороги просунулися на південь від Авдіївки.

Проте в ISW додають, що деякі російські джерела 13 і 14 жовтня переконували, що українські оборонні укріплення становлять серйозну проблему для просування росіян навколо Авдіївки.

Водночас деякі російські "воєнкори" продовжували хвалити російський наступ 13 – 14 жовтня і повторювали бажаний наратив Кремля про те, що український контрнаступ закінчився.

Проте один російський "мілблогер" заявив, що російські офіційні особи та джерела, ймовірно, занадто швидко відкинули український контрнаступ, і зазначив та рано визначати, чи переростуть російські атаки під Авдіївкою в організовану наступальну операцію.

Своєю чергою аналітики підсумували, що українські сили продовжили контрнаступальні операції на сході та півдні України 14 жовтня і просунулися на захід від Донецька.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 жовтня, показують, що українські сили просунулися на північ від Мар'їнки,

– пояснили аналітики.

Ситуація біля Авдіївки