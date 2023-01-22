Народила сина у день смерті батька: трагічна історія медика "Рафа" з Харкова
22 січня 2023, 15:13Читать новость на русском
Джерело:Європейська Солідарність
16 січня від рук окупантів під Бахмутом трагічно загинув Веніамін Рафаельович Халапов. Боєць із позивним "Раф" захищав Україну з 2014 року.
Веніамін родом з Харкова, на війні рятував життя своїм побратимам, але, на жаль, не вберіг себе. Чоловік також був членом партії "Європейська Солідарність".
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У день смерті "Рафа" народився його онук
Побратими та посестри згадують Веніаміна як неймовірну людину, лікаря, який поставив на ноги багатьох маленьких харків'ян. В день загибелі "Рафа" його донька народила онука, на якого він так чекав.
Прощання з захисником відбудеться у Харкові 23 січня о 10:00 у храмі Іоанна Богослова (вулиця Велика Панасівська 105а).Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого воїна!
Яка ситуація у Бахмуті
- Бійці 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила привітали українців з Днем Соборності. Захисники повісили український прапор на телевежі у Бахмуті. Воїн 24 бригади каже, що Бахмут – це Україна і ніхто у нас це місто не забере.
- На Бахмутському напрямку окупанти зазнають величезних втрат. Відтак, під час боїв під Соледаром і Бахмутом Силам оборони вдалося знешкодити майже 14 тисяч вагнерівців – 4 тисячі ліквідувати, 10 тисячам – завдати поранень.
- Нещодавно СБУ повідомила, що влаштувала пекло росіянам біля Бахмута, які ховалися у траншеях. Крім цього, прикордонники 16 січня знищили 12 росіян та поранили 17. Ворог намагався захопити один з передових опорних пунктів біля міста.
- Журналісти Al Jazeera, які перебували у Бахмуті Донецької області, зафіксували моменти влучення в будинок. Вони зазначили, що росіяни посилили обстріли міста.