Народила сина у день смерті батька: трагічна історія медика "Рафа" з Харкова

16 січня від рук окупантів під Бахмутом трагічно загинув Веніамін Рафаельович Халапов. Боєць із позивним "Раф" захищав Україну з 2014 року.

Веніамін родом з Харкова, на війні рятував життя своїм побратимам, але, на жаль, не вберіг себе. Чоловік також був членом партії "Європейська Солідарність".

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У день смерті "Рафа" народився його онук

Побратими та посестри згадують Веніаміна як неймовірну людину, лікаря, який поставив на ноги багатьох маленьких харків'ян. В день загибелі "Рафа" його донька народила онука, на якого він так чекав.

Прощання з захисником відбудеться у Харкові 23 січня о 10:00 у храмі Іоанна Богослова (вулиця Велика Панасівська 105а).

Яка ситуація у Бахмуті

Бійці 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила привітали українців з Днем Соборності. Захисники повісили український прапор на телевежі у Бахмуті. Воїн 24 бригади каже, що Бахмут – це Україна і ніхто у нас це місто не забере.

На Бахмутському напрямку окупанти зазнають величезних втрат. Відтак, під час боїв під Соледаром і Бахмутом Силам оборони вдалося знешкодити майже 14 тисяч вагнерівців – 4 тисячі ліквідувати, 10 тисячам – завдати поранень.

Нещодавно СБУ повідомила, що влаштувала пекло росіянам біля Бахмута, які ховалися у траншеях. Крім цього, прикордонники 16 січня знищили 12 росіян та поранили 17. Ворог намагався захопити один з передових опорних пунктів біля міста.

Журналісти Al Jazeera, які перебували у Бахмуті Донецької області, зафіксували моменти влучення в будинок. Вони зазначили, що росіяни посилили обстріли міста.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого воїна!