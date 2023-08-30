Під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинули 6 українських пілотів

На Бахмутському напрямку 29 серпня загинули шестеро пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Вони виконували бойове завдання.

Про це повідомив речник бригади Євген Ракіта. Полеглі захисники мали офіцерські звання.

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Під Бахмутом загинули 6 українських пілотів

Під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Один з них був родом із Полтавщини, решта – з інших регіонів України.

З полеглими захисниками прощатимуться у Полтаві. Панахиду влаштують 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору.

Пілота із Полтавської області поховають за на малій батьківщині, інших повезуть у ті області, звідки вони родом. Речник бригади не повідомив імен та обставин загибелі у цілях безпеки.

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв.

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