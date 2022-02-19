Під кордонами України 150 тисяч російських військ, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що нині поблизу кордонів України сконцентровано 150 тисяч військ Росії. За його словами, система безпеки потребує оновлення.

Президент зазначив, що правила, які світ погодив десятки років тому, більше не працюють. Про це він повідомив під час виступу на полях Мюнхенської безпекової конференції, інформує 24 канал.

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Для мене, як для президента країни, що втратила частину своїх територій і тисячі людей, і біля кордонів якої зараз стоїть 150 тисяч російських військових, техніки та важкого озброєння, відповідь очевидна – архітектура світової безпеки крихка, потребує оновлення,

– сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що система безпеки повільна та вкотре дає збій через:

егоїзм;

самовпевненість;

безвідповідальність на глобальному рівні.

За його словами, пора будувати нову до мільйона жертв, до того як почнеться Третя світова війна.

Україна готова дати відсіч Росії

Борис Джонсон і потужно підтримав Україну. Він заявив, що країна-агресорка ризикує втратити все, якщо піде в наступ. За його словами, російські матері будуть плакати за своїми синами.

Курт Волкер заявив, що в Україні є 200 тисяч військових і 400 тисяч резервістів. Якщо Росія наважиться напасти, Київ зробить так, аби вона заплатила дуже високу ціну за свої дії.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Збройні сили України готові дати відсіч Росії.

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