Столиця Росії знову під "атакою": у Підмосков'ї "впав" невідомий безпілотник
Російська столиця 24 липня майже весь день перебувала під атакою якихось невідомих безпілотників. Так, жителі Нової Москви повідомляли, що буцімто бачили, як впав безпілотник.
Про це повідомляють російські ЗМІ. Там зазначають, що постраждалих і пошкоджень нібито немає, передає 24 Канал.
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Під Москвою знову "бачать" безпілотники
Російські пропагандисти зазначили, що інцидент нібито стався у селищі Первомайське, що у Московській області Росії. Вони зазначили, що невідомий дрон буцімто упав біля приватного будинку.
Після падіння цього невідомого БпЛА на місце, ймовірно, прибули російські екстрені служби. Вони виявили, що цей безпілотник начебто був без вибухового пристрою.
Наразі російські ЗМІ не публікували жодних фото, які б підтверджували наявність такої атаки. Окрім цього, достеменно невідомо, чи були у цьому населеному пункті пошкодження будівель або ж постраждалі внаслідок цієї атаки.
Того ж дня у Москві відбулася атака дронами
- Жителі Москви близько 4 години ранку 24 липня повідомили у соцмережах про звуки вибухів. Так, вони бідкалися, що "невідомі дрони" атакували військову частину, розташовану у російській столиці, а також, що один з безпілотників нібито прилетів поблизу будівлі міноборони Росії.
- Згодом джерела в ГУР МО розповіли, що ця атака була спецоперацією української розвідки. Там зазначили, що результат атаки дронів на Москву – це кооперація волонтерів та структури.
- Журналісти також помітили, що під час відбиття цієї атаки росіяни не використовували свій хвалений ЗРГК "Панцир-С1", який і досі стоїть на даху міноборони країни-агресорки. Зокрема, цей комплекс перебував на відстані 300 метрів від імовірного місця удару.
- Досить гарно "підгоріло" у росіян після "атаки" на їхню столицю. Вони почали питати, де ж перебуває їхнє ППО, а також закликали "нищити українські міста". Водночас найсміливіші вирішили відкрито заявити, що таких дій варто було очікувати, адже Росія розв'язала війну проти України.