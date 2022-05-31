Під Сєвєродонецьком росіяни стріляють один одному в ноги, щоб уникнути бойових дій

Збройні сили Росії зосередилися на наступі на Сєвєродонецьк. Однак далеко не всі військовослужбовці з Росії хочуть брати участь у бойових діях, тому й намагаються втекти з фронту.

Російські військові уникають бойових дій

Для того, щоб не брати участь у війні проти України, російські військові погоджуються, щоб їм прострілили ноги. Про це повідомили 24 каналу джерела у спецслужбах.

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Кадрові російські військові під Сєвєродонецьком домовляються з кимось із товаришів по службі і під час бойових дій стріляють один одному в ноги.

Унаслідок отриманих травм окупантів забирають у госпіталь, що попри травми дає шанси вижити. Саме таким чином російські військові уникають бойових дій.

Бої за Сєвєродонецьк: що відомо

Збройні сили Росії у травні зосередили свої сили на Луганській області, 95% території якої вони вже окупували. Наразі основні сили військ агресора кинуть на захоплення обласного центру Луганщини – Сєвєродонецька.

26 травня загарбники зайшли в готель "Мир", що на околицях Сєвєродонецька. Декілька днів окупанти перебували в готелі без особливого просування.

30 травня у Міністерстві оборони повідомили, що ситуація у Сєвєродонецьку дуже складна, однак ЗСУ контролюють її. Повідомлялося, що в місті тривають вуличні бої. Українські воїни намагаються завадити окупантам взяти в оточення угруповання ЗСУ.

Увечері 30 травня глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що росіянам вдалося частково прорвати українську оборону Сєвєродонецька. Він розповів, що росіяни змогли просунутись вглиб міста.

31 травня начальник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що місто все ще українське. Натомість лінія фронту розділила Сєвєродонецьк навпіл. На половині території міста загарбники зуміли зайняти позиції.

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