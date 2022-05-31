Під Сєвєродонецьком росіяни стріляють один одному в ноги, щоб уникнути бойових дій
31 травня 2022 , 12:27Читать новость на русском
Збройні сили Росії зосередилися на наступі на Сєвєродонецьк. Однак далеко не всі військовослужбовці з Росії хочуть брати участь у бойових діях, тому й намагаються втекти з фронту.
Російські військові уникають бойових дій
Для того, щоб не брати участь у війні проти України, російські військові погоджуються, щоб їм прострілили ноги. Про це повідомили 24 каналу джерела у спецслужбах.
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Кадрові російські військові під Сєвєродонецьком домовляються з кимось із товаришів по службі і під час бойових дій стріляють один одному в ноги.
Унаслідок отриманих травм окупантів забирають у госпіталь, що попри травми дає шанси вижити. Саме таким чином російські військові уникають бойових дій.Важливо. Росія кидає на фронт не тільки професійних військових, але й строковиків та примусово мобілізованих солдатів. Частина російських військових відмовляється від бойових дій на тлі втрат. Станом на 31 травня в Україні загинуло вже 30 500 російських солдатів.
Бої за Сєвєродонецьк: що відомо
- Збройні сили Росії у травні зосередили свої сили на Луганській області, 95% території якої вони вже окупували. Наразі основні сили військ агресора кинуть на захоплення обласного центру Луганщини – Сєвєродонецька.
- 26 травня загарбники зайшли в готель "Мир", що на околицях Сєвєродонецька. Декілька днів окупанти перебували в готелі без особливого просування.
- 30 травня у Міністерстві оборони повідомили, що ситуація у Сєвєродонецьку дуже складна, однак ЗСУ контролюють її. Повідомлялося, що в місті тривають вуличні бої. Українські воїни намагаються завадити окупантам взяти в оточення угруповання ЗСУ.
- Увечері 30 травня глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що росіянам вдалося частково прорвати українську оборону Сєвєродонецька. Він розповів, що росіяни змогли просунутись вглиб міста.
- 31 травня начальник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що місто все ще українське. Натомість лінія фронту розділила Сєвєродонецьк навпіл. На половині території міста загарбники зуміли зайняти позиції.
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