Біля стратегічного об'єкта: росіяни скаржаться, що під Волгоградом впав безпілотник

Російські ЗМІ пишуть, що під російським Волгоградом в районі військової бази впав безпілотник. Це сталося біля селища Котлубань Городищенського району, передає 24 Канал.

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За даними російських телеграм-каналів, безпілотник нібито спробував атакувати одну з військових частин о 02:39.

За попередніми даними, дрон був перехоплений силами міноборони. Також повідомляють, що руйнувань та постраждалих неначе немає.

Відомо, на околицях селища розташований центр матеріально-технічного обслуговування Південного військового округу Міноборони Росії.

У Росії ніч видалась неспокійною. Зокрема, над Ростовом-на-Дону неначе збили безпілотний літальний апарат. Це сталося за 150 метрів від штабу Південного воєнного округу, де командують окупаційними військами в Україні.

На Брянщині окупанти 7 вересня скаржаться на нібито третій дрон, який літав у них над областю. Як пишуть росЗМІ та місцева влада, його начебто вдалося збити. Водночас поскаржилися на те, що падіння уламків завдало збитків.