Біля стратегічного об'єкта: росіяни скаржаться, що під Волгоградом впав безпілотник
У Росії знову неспокійно. Біля однієї із військових баз країни-терористки нібито впав безпілотний літальний апарат.
Російські ЗМІ пишуть, що під російським Волгоградом в районі військової бази впав безпілотник. Це сталося біля селища Котлубань Городищенського району, передає 24 Канал.
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Поряд – центр обслуговування військових
За даними російських телеграм-каналів, безпілотник нібито спробував атакувати одну з військових частин о 02:39.
За попередніми даними, дрон був перехоплений силами міноборони. Також повідомляють, що руйнувань та постраждалих неначе немає.
Відомо, на околицях селища розташований центр матеріально-технічного обслуговування Південного військового округу Міноборони Росії.
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