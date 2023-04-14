З-під завалів у Слов'янську дістали дитину: вона померла у кареті швидкої

Загарбники вдарили по житловому кварталу Слов'янська в Донецькій області, через що постраждало та загинуло чимало невинних людей. Серед них – дитина.

У п'ятницю, 14 квітня, у другій половині дня ворог атакував Донеччину, зокрема, Слов'янськ. Під завалами опинились люди, у тому числі дитина. Її через певний час вдалось дістати з-під руїн одного з будинків, однак довго вона не прожила.

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Загинула в кареті швидкої

Про те, що живу дитину дістали з-під завалів, повідомила Дарія Зарівна близько 19:09. Вона є радницею з питань комунікацій глави Офісу Президента.

Уже о 19:29 посадовиця зі сумом констатувала, що дитина померла. Медики надавали їй усю необхідну допомогу.

На жаль, дитина померла в машині швидкої допомоги…

– йдеться в повідомленні.

Водночас в Національній поліції України повідомили, що станом на 18:30, 14 квітня було відомо про 5 загиблих та 17 поранених. Окрім того, цей теракт стався близько 16:00. Ворог здійснив атаку за допомогою ракет С-300.

Інші деталі цього обстрілу

Наголосимо, що Слов'янськ – це не єдине місто на Донеччині, яке постраждало внаслідок цієї атаки. Також вороги завдали ударів по Костянтинівці та Краматорську. За попередньою інформацією, жертв немає.

У ДСНС повідомляли журналістам, що до розбору завалів залучили аж 19 рятувальників. Окрім того, – чотири одиниці техніки від рятувальників й три одиниці комунальної техніки

Водночас глава Офісу Президента Андрій Єрмак інформував, що у Слов'янську пролунало щонайменше 7 вибухів у районі ЗОШ №8. Також спалахнули пожежі в декількох будинках внаслідок цих прильотів – їх ліквідували пожежники.

А от президент Володимир Зеленський констатував, що ворог вкотре продемонстрував свою сутність. Глава держави пообіцяв, що усіх винних притягнуть до відповідальності.