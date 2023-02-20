Під звуки сирени, – у мережі показали відео з Байденом у Києві

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден прибув у Київ 20 лютого близько 11:00. Опісля у місті почали звучати сигнали повітряної тривоги.

До кінця не було відомо достеменно, чи прибуде Байден в Україну, однак це все-таки сталося. Водночас 24 Канал з посиланням на засоби масової інформації повідомляє про те, що американський лідер прибув у столицю нашої держави та опісля почала лунати повітряна тривога.

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Байден у Києві, лунає тривога

​​Власне, помітили американського лідера біля стіни пам'яті Михайлівського собору. Під звуки повітряної тривоги він з українським президентом Володимиром Зеленським вшанував пам'ять загиблих захисників нашої держави.

Байден та Зеленський у Києві: дивіться відео з телеграм-каналів

Зеленський привітав американського лідера в столиці

20 лютого – це день вшанування українців, що загинули під час Революції Гідності у 2014-му році. Власне, саме у цей день 9 років тому були найбільші заворушення у центр нашої столиці. Внаслідок них загинуло близько ста людей, яких потім почали називати Небесною Сотнею.

Близько 12:00 у своїх соціальних мережах глава нашої держави привітав Байдена в Україні. Окрім того, він опублікував спільне фото з американським президентом.

Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців,

– написав Зеленський.

Також до цієї теми згадаємо, що напередодні заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник говорив про те, що до Києва може приїхати хтось із головних західних партнерів України. Ймовірно, тоді й ніхто подумати не міг, що це буде президент Сполучених Штатів Америки.

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Окрім того, телеграм-канали столиці інформували про те, що значну частину доріг в місті було перекрито. Зокрема, йдеться вулиці Вадима Гетьмана, Лесі Українки та проспект Перемоги.