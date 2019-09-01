Під час концерту впала сцена у Німеччині, як на українському Kozak Fest: фото та відео

Через сильну грозу під час концерту реперів Marteria і Casper у німецькому Ессені обвалилася частина сцени. Приблизно три десятки людей постраждали через це.

Сцена (мовиться про частину, де розміщене світлове обладнання) впала ввечері 31 серпня поблизу водосховища Бальденайзе. Рятувальники кажуть, що причиною падіння став сильний вітер

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Безпосереднє падіння сцени на відео не потрапило, проте користувачі соціальних мереж опублікували записи, на яких можна побачити сильний дощ, грозу, блискавки.

The thunderstorm at the Marteria and Casper concert was really bad and I hope everyone made it home safely by now My hopes go out to the people who got injured! #caspermateria #essen pic.twitter.com/rAJeFZ7wVi — Lotte (@LotteHappy) August 31, 2019

Також на відео видно, як через вітер розгойдується лівий екран сценічного обладнання.

The last video I took last night ends with me screaming bc of the sudden heavy rain#casteria #casper #marteria #essen pic.twitter.com/roTAkXhIAB — • Yaz • ◟̽◞̽ 6 (@lwtpez) September 1, 2019

Наразі відомо, що двох людей шпиталізували у важкому стані, ще понад 20 зазнали середніх та легких травм.

Фото зруйнованої сцени після концерту (користувачів соціальних мереж):







Подібний випадок був і в Україні цього року, та його наслідки були трагічні – через обвал сцени загинула людина.



1 червня страшний буревій атакував глядачів під час найбільшого етнорокфестивалю Kozak Fest на Дніпропетровщині.

Відео обвалу сцени на українському фестивалі: