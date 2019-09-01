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      Під час концерту впала сцена у Німеччині, як на українському Kozak Fest: фото та відео

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      У німецькому Ессені на людей під час концерту впала сцена
      У німецькому Ессені на людей під час концерту впала сцена / Фото з соцмереж

      Через сильну грозу під час концерту реперів Marteria і Casper у німецькому Ессені обвалилася частина сцени. Приблизно три десятки людей постраждали через це.

      Сцена (мовиться про частину, де розміщене світлове обладнання) впала ввечері 31 серпня поблизу водосховища Бальденайзе. Рятувальники кажуть, що причиною падіння став сильний вітер

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      Безпосереднє падіння сцени на відео не потрапило, проте користувачі соціальних мереж опублікували записи, на яких можна побачити сильний дощ, грозу, блискавки. 

      Також на відео видно, як через вітер розгойдується лівий екран сценічного обладнання.

      Наразі відомо, що двох людей шпиталізували у важкому стані, ще понад 20 зазнали середніх та легких травм.

      Фото зруйнованої сцени після концерту (користувачів соціальних мереж):

      Сцена
      Сцена
      Сцена

      Подібний випадок був і в Україні цього року, та його наслідки були трагічні – через обвал сцени загинула людина.

      1 червня страшний буревій атакував глядачів  під час найбільшого етнорокфестивалю Kozak Fest на Дніпропетровщині.

      Відео обвалу сцени на українському фестивалі:

       

      blog_ava
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      Теги: Надзвичайні ситуації Постраждалі
      Джерело: 24 канал
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