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      Під Дніпром ув'язнений вбив конвоїра-військового

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      Під Дніпром ув'язнений застрелив конвоїра
      Під Дніпром ув'язнений застрелив конвоїра / Колаж 24 каналу

      У Дніпропетровській області ув'язнений застрелив військового. Інцидент стався ввечері 25 жовтня, коли в'язень намагався втекти від конвоїрів, які транспортували його у Дніпро.

      Центральне територіальне управління Національної гвардії у фейсбуці повідомляє, що трагедія трапилася у спецвагоні, який прямував з Кривого Рогу до Дніпра. У цьому потязі везли ув'язненого.

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      Засуджений до довічного позбавлення волі чоловік намагався втекти і напав на нацгвардійців. Злочинець завдав смертельне поранення в область серця одному з конвоїрів і забрав зброю. Проте, варті вдалося знешкодити та обеззброїти засудженого.

      За даними "Інформатора", ув'язнений попросився до туалету і саме тоді вистрілив у військового. Наразі невідомо де він узяв пістолет.

      "За фактом події, що трапилася, призначено службове розслідування", – додали в Нацгвардії.


      Повідомлення Нацгвардії про вбивство конвоїра / скрін

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Жертви Кримінальні новини Новини Дніпра
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