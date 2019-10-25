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      У Росії військовий розстріляв 8 своїх колег

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      Російський військовий вбив 8 товаришів по службі
      Російський військовий вбив 8 товаришів по службі / gomel.today

      У Забайкальському краї Росії солдат-контрактник з табельної зброї відкрив вогонь по своїх колегах. Внаслідок стрілянини загинули 8 людей, ще двох було госпіталізовано з вогнепальними пораненнями.

      У Міністерстві оборони Росії повідомили, що військовий, який відкрив вогонь по своїх товаришах по службі, вже затриманий, інформує "Медуза".

      До слова: У Росії 5 людей загинули у стрілянині за ділянку для випасу худоби

      Ім'я військового не розкривається. Відомо лише, що він був військовослужбовцем ремонтно-технічної бази у поселенні Горний.

      Двоє військових були доставлені до госпіталю, де їм надали оперативну медичну допомогу. Їх життю нічого не загрожує.

      У міністерстві оборони розповіли, що військовий міг розстріляти товаришів по службі через нервовий зрив, спричинений особистими причинами, які не пов'язані зі службою.

      військова база
      Військова база у поселені Горний Забайкальського краю

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Кримінальні новини Стрілянина Новини Росії Жертви Постраждалі
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