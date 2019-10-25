У Росії військовий розстріляв 8 своїх колег

У Забайкальському краї Росії солдат-контрактник з табельної зброї відкрив вогонь по своїх колегах. Внаслідок стрілянини загинули 8 людей, ще двох було госпіталізовано з вогнепальними пораненнями.

У Міністерстві оборони Росії повідомили, що військовий, який відкрив вогонь по своїх товаришах по службі, вже затриманий, інформує "Медуза".

До слова: У Росії 5 людей загинули у стрілянині за ділянку для випасу худоби

Ім'я військового не розкривається. Відомо лише, що він був військовослужбовцем ремонтно-технічної бази у поселенні Горний.

Двоє військових були доставлені до госпіталю, де їм надали оперативну медичну допомогу. Їх життю нічого не загрожує.

У міністерстві оборони розповіли, що військовий міг розстріляти товаришів по службі через нервовий зрив, спричинений особистими причинами, які не пов'язані зі службою.



Військова база у поселені Горний Забайкальського краю