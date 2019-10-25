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      В России военнослужащий расстрелял 8 своих коллег

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      Российский военнослужащий убил 8 сослуживцев
      Российский военнослужащий убил 8 сослуживцев / gomel.today

      В Забайкальском крае солдат-контрактник из табельного оружия открыл огонь по своим коллегам. В результате стрельбы погибли 8 человек, еще двое были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

      В Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащий, открывший огонь по своим сослуживцам, уже задержан, передает "Медуза".

       К слову: В России 5 человек погибли в перестрелке за участок для выпаса скота

      Имя военного не раскрывается. Известно лишь, что он был военнослужащим ремонтно-технической базы в поселении Горный.

      Двое военных были доставлены в госпиталь, где им предоставили оперативную медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает.

      В министерстве обороны рассказали, что военнослужащий мог расстрелять сослуживцев-за нервного срыва, вызванного личными причинами, не связанными со службой.

      військова база
      Военная база в поселении Горный Забайкальского края

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Криминальные новости Постраждалі Жертвы Новости России Стрельба
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