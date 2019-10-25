В России военнослужащий расстрелял 8 своих коллег

В Забайкальском крае солдат-контрактник из табельного оружия открыл огонь по своим коллегам. В результате стрельбы погибли 8 человек, еще двое были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

В Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащий, открывший огонь по своим сослуживцам, уже задержан, передает "Медуза".

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Имя военного не раскрывается. Известно лишь, что он был военнослужащим ремонтно-технической базы в поселении Горный.

Двое военных были доставлены в госпиталь, где им предоставили оперативную медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает.

В министерстве обороны рассказали, что военнослужащий мог расстрелять сослуживцев-за нервного срыва, вызванного личными причинами, не связанными со службой.



Военная база в поселении Горный Забайкальского края