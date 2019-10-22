В России 5 человек погибли в перестрелке за участок для выпаса скота

В России 5 человек погибли в результате стрельбы, еще двое человек были госпитализированы с ранениями. Конфликт возник после того, как жители хутора не смогли поделить участок для выпаса скота.

Инцидент произошел на хуторе в Орловском районе Ростовской области, сообщает издание "ТАСС". К слову: Подавился и умер: россиянин пытался поужинать салом В ходе конфликта, который возник из-за участка для выпаса скота, его участники применили огнестрельное охотничье оружие. Из-за убийства пяти человек на хуторе Чернозубовка Следственный комитет России уже начал уголовное производство. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Что известно об участниках стрельбы, которым удалось выжить?Как известно, стрельба возникла в результате ссоры между членами двух семей, которые не поделили участок для выпаса скота. Двое людей, которые получили огнестрельные ранения, но смогли выжить, доставлены в реанимацию. Еще нескольким участникам стрельбы удалось скрыться с места инцидента – их разыскивает полиция.