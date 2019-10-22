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      В России 5 человек погибли в перестрелке за участок для выпаса скота

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      В результате перестрелки в Ростовской области погибли 5 человек
      В результате перестрелки в Ростовской области погибли 5 человек / radiokp.ru

      В России 5 человек погибли в результате стрельбы, еще двое человек были госпитализированы с ранениями. Конфликт возник после того, как жители хутора не смогли поделить участок для выпаса скота.

      Инцидент произошел на хуторе в Орловском районе Ростовской области, сообщает издание "ТАСС".

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      В ходе конфликта, который возник из-за участка для выпаса скота, его участники применили огнестрельное охотничье оружие.

      Из-за убийства пяти человек на хуторе Чернозубовка Следственный комитет России уже начал уголовное производство. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

      Что известно об участниках стрельбы, которым удалось выжить?Как известно, стрельба возникла в результате ссоры между членами двух семей, которые не поделили участок для выпаса скота. Двое людей, которые получили огнестрельные ранения, но смогли выжить, доставлены в реанимацию. Еще нескольким участникам стрельбы удалось скрыться с места инцидента – их разыскивает полиция.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Жертвы Постраждалі Стрельба
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