Під Харковом жорстоко вбили колишнього козачого отамана: моторошні деталі

У лісосмузі під Харковом біля села Циркуни знайшли тіло 58-річного харків’янина Гамзата Гаджиєва, який 18 червня поїхав з дому на своєму автомобілі Land Rover і не повернувся.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

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26 червня о 15:30 до чергової частини Харківського відділу поліції надійшло повідомлення від громадян. Вони розповіли про те, що в лісосмузі села Циркуни в автомобілі знаходиться тіло людини,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причини смерті чоловіка встановить судово-медичний розтин.

Водночас місцеве видання NewsRoom, посилаючись на власні джерела серед правоохоронців, пише, що чоловіка знайшли оголеним, на тілі були сліди насилля, а поруч із чоловіком стояв його автомобіль. Також, біля тіла Гаджиєва виявили документи та 170 гривень. Натомість цивільна дружина загиблого заявляла, що він мав із собою 50 тисяч доларів.

Зазначимо, Гаджиєв був колишнім отаманом "Слобожанського козачого округу", а останнім часом - активістом "Національної асоціації сприяння боротьбі з корупцією та посадовими злочинами".

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.