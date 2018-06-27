На Прикарпатті чоловік задушив свою дружину, бо вона назвала його "москалем" і захищала Савченко

На Прикарпатті чоловік позбавив життя свою дружину через те, що вона під час сварки назва його "москалем" і захищала народного депутата Надію Савченко,

Про це пише місцеве видання Курс.

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Долинський районний суд 21 червня виніс вирок 69-річному чоловікові, який 12 березня 2018 року в селі Новичка Долинського району задушив 79-річну жінку і кілька днів ховав тіло під килимом,

– йдеться у повідомленні видання.

Як пояснив чоловік на суді, того дня він їхав в районний центр – Долину – купити зерно для домашньої худоби, але йому завадив сніг. Пізніше подружжя сіло пити чай на кухні. По радіо йшла передача про Надію Савченко. Через неї й спалахнула сварка.

Пенсіонер сказав, що Савченко не викликає в нього довіри. У відповідь жінка звинуватила його у відсутності патріотизму та назвала "москалем", нагадавши, що його мати є росіянкою за національністю. Під час сварки жінка плюнула чоловікові в обличчя. Той її вдарив, схопив мотузку і почав душити.

Після того як жінка перестала дихати, чоловік спробував повернути її до життя штучним диханням, але все було марно. Тоді чоловік виніс її тіло в окрему кімнату та накрив килимком. Після цього відключив телефон убитої.

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Про зникнення потерпілої поліції повідомила сусідка. До будинку навідалися правоохоронці і вбивця показав їм труп.

Результати судово-токсикологічного дослідження показали, що алкоголю чи наркотичних речовин підсудний не вживав.

Враховуючи щире каяття, Долинський районний суд визнав чоловіка винним у вбивстві і засудив його до семи років позбавлення волі.